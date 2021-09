“Togli il Green Pass o ne pagherai le conseguenze”. E’ il messaggio contenuto in una lettera anonima inviata a Roberto Francese, sindaco di Robbio (Pavia), in Lomellina. “Devi piantarla lì – ha scritto l’autore della missiva -. Tu e Bassetti farete la stessa fine visto che andate così d’accordo”. Lo riporta oggi la Provincia Pavese e alcuni siti locali. Francese ha già annunciato che segnalerà la vicenda ai carabinieri. “Il Green Pass ha regole nazionali stabilite dal Governo e io non ho alcun potere se non quello di sottostare alle leggi – afferma il sindaco -. In ogni caso trovo veramente codardo il comportamento di questi ‘corvi’ che non hanno neanche il coraggio di guardarmi in faccia”. Francese spiega di essere “sempre a disposizione di tutti, soprattutto di chi non la pensa come me”.