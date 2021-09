Lodi, incendio alla Cattedrale Vegetale

Incendio, stamani, nei resti della Cattedrale vegetale ispirata a Giuliano Mauri a Lodi. Dopo che a settembre 2019 la sindaca di Lodi, Sara Casanova, aveva ordinato la messa in sicurezza definitiva dell’area, stamattina una delle due cataste del legname accantonato vicino all’opera è andata a fuoco. L’incendio, in cui i vigili del fuoco sono rimasti impegnati per circa due ore, sembrerebbe di natura dolosa. Per le indagini sta procedendo la questura di Lodi e la polizia scientifica sta effettuando i rilievi sul posto.