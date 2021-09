Incidenti, 2 morti e 3 feriti gravi sulle strade della Lombardia

Un ragazzo di 16 anni residente a Pisogne, nel bresciano, è morto dopo essere uscito di strada con il suo motorino. L’incidente è avvenuto lungo la strada che porta a Darfo, in Vallecamonica. Incidente stradale mortale anche nel pavese ieri pomeriggio, lungo una strada non asfaltata di campagna tra Zinasco Vecchio e Mezzana Rabattone. La vittima è un operaio di 53 anni L’uomo ha perso il controllo della sua auto, che si è ribaltata lungo l’argine. 3 feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto in una galleria, in territorio comunale di Verceia (Sondrio). I feriti, soccorsi in codice rosso, hanno 23, 25 e 52 anni e viaggiavano su due auto che si sono scontrate frontalmente.