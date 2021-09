Schianto nella notte sulla Statale 36, tre feriti

Terribile schianto nella notte tra sabato e domenica lungo statale 36 all’altezza di Verceia, in Valchiavenna. Lo schianto è avvenuto tra un’auto con a bordo due ragazzi e un pulmino con il solo autista. I feriti sono i due giovani, di 23 e 25 anni e un uomo di 52. Sul posto sono state inviate ambulanze, un’automedica e due elicotteri. Proprio l’elisoccorso è stato necessario per trasportare i due giovani, feriti in modo grave, negli ospedali di Brescia d Monza mentre l’autista della navetta è stato portato al Manzoni di Lecco. Ancora in fase di ricostruzione l’esatto dinámica dello schianto.