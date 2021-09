“Gli esercenti hanno manifestato la disponibilità di applicare un protocollo di autogestione. Io sono disposto a riceverli e ad approfondire le loro proposte”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala in merito alle ordinanze antimovida e alla protesta annunciata per questa sera alla protesta organizzata per questa sera in via Lecco dagli esercenti e dei clienti dai locali a ridosso della zona di Porta Venezia.

R