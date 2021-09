Aumentano i ricoveri in terapia intensiva.

Su 40.410 tamponi è di 577 il numero di nuovi positivi al Covid in Lombardia, una percentuale stabile all’1,4%. Sono sei più di ieri i ricoverati in terapia intensiva, 57, mentre restano invariati i pazienti nei reparti ordinari, 352. Due i decessi, che portano il totale a 33.931. Per quanto riguarda le province, 177 casi sono stati registrati Milano, 73 a Varese, 60 a Brescia, 52 a Monza, 39 a Pavia, 35 a Como e Bergamo, 14 a Lodi, 10 a Lecco, 9 a Sondrio e 7 a Cremona.