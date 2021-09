La Lega contro il Green Pass? “Ho visto, dico il mio punto di vista: difendere con grandissimo vigore la vaccinazione che trova fondamento nei numeri perché da quando abbiamo vaccinato i numeri della nostra Regione sono migliorati, sono eccellenti. Da quando abbiamo fatto la vaccinazione abbiamo cambiato il trend questa è la dimostrazione che è fondamentale”: così il presiedente della Regione Attilio Fontana a margine dell’inaguruazione del Mercato Centrale di Milano interpellato dai giornalisti sul voto della Lega ieri in commissione alla Camera. Parlando più in generale del Green Pass, Fontana ha poi ribadito: “dico quello che ho sempre detto: dobbiamo finire la vaccinazione con la massima determinazione. Sono orgoglioso che in Regione Lombardia più dell’87% abbia aderito alla campagna, i numeri che stiamo dando sono i migliori. Sono contento del fatto che presto secondo le proiezioni dovremmo arrivare all’immunità di gregge. Solo la vaccinazione ci permette di difenderci dal virus”. (MiaNews)