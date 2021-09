Lite per la grigliata, anziano ammazza il vicino

E’ morto in ospedale F.S., 34 anni, colpito al petto che da un 72enne nel cortile di un condominio a Milano. Il 118 e i carabinieri erano intervenuti attorno alle 16.50 in via Ovada per soccorrere il 72enne con ferite alla testa. Nello stesso cortile, dove c’erano bossoli e un caricatore, era stato trovato anche il 34enne. Secondo quanto ricostruito, il 34enne, pluripregiudicato, stava facendo una grigliata con degli amici nel cortile del condominio in via Ovada quando l’anziano è uscito sul balcone lamentandosi dei rumori e del fumo. Poco dopo è comparso in cortile con una pistola, regolarmente denunciata, e ha preteso che andassero via. Di fronte al rifiuto del gruppo di amici ha esploso due colpi in aria e a quel punto sarebbe stato colpito da qualcuno del gruppo. Nella colluttazione il 72enne ha esploso i colpi contro il vicino, centrandolo al petto.