Garibaldi, ‘no green pass’ respinti perché senza green pass (VIDEO)

Il gruppo di manifestanti ha provato a entrare in stazione con il biglietto ma la polizia li ha bloccati perché senza certificato verde.

Manifestazione contro l’obbligo di green pass sui mezzi di trasporto nel pomeriggio alla stazione Garibaldi con poco più di una decina di persone, dopo il tam tam social per bloccare le stazioni in 54 città. La protesta, pacifica, prosegue da oltre due ore. I manifestanti ‘no green pass’, al grido di “no green pass” e “libertà, libertà”, hanno anche tentato di entrare all’interno della stazione mostrando un biglietto alle forze dell’ordine presenti, ma non hanno potuto accedere perché privi di certificazione verde. Tentativo che si è ripetuto all’ingresso del ‘Passante’.