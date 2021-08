Dalle testimonianze raccolte nell’inchiesta della Procura di Milano sull’incendio del palazzo di via Antonini è emerso che i condomini del grattacielo non hanno sentito suonare alcun allarme antincendio quando si sono accorti che le fiamme stavano divampando nel palazzo. Dunque, al momento, secondo gli inquirenti, è evidente che l’allarme sonoro non avrebbe funzionato.