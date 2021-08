Bernardo, Atm: “Bisogna sanificare i mezzi più di un paio di volte al giorno”

Il candidato sindaco del centrodestra a Milano: "Non è possibile farlo una o due volte in 24 ore e ci vogliono più mezzi in vista della ripresa delle attività e delle scuole".

“Non è possibile disinfettare un mezzi una o due volte nell’arco delle 24 ore. Va disinfettato molto di più”: lo ha detto il candidato del centrodestra Luca Bernardo ospite di Orario Continuato, su Telelombardia, tornando sul tema delle misure sanitarie sui mezzi di trasporto, anche in vista della ripresa delle scuole e delle attività di settembre. Secondo Bernardo l’operazione di sanificazione andrebbe fatta “almeno 4-6 volte al giorno”. “So che ci sono costi, ma i soldi vanno trovati assolutamente”. Inoltre “bisogna anche aumentare il numero dei mezzi a disposizione” e “secondo me è fattibile” ma “il problema è che abbiamo una viabilità resa difficile dalle piste ciclabili che non vanno cancellate, ma ridisegnate”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi Bernardo aveva parlato di sanificazione dei mezzi e a Palazzo Marino si erano molto piccati, replicando che la sanificazione avviene già. Per il candidato del centrodestra però non basta pulire i mezzi una o due volte al giorno, come ha detto oggi, ma ci vogliono interventi più frequenti e incisivi.