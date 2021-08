Fine agosto tra sole e temporali

L’andamento del tempo sull’Italia in questo ultimo scorcio d’agosto rimane influenzato dalla circolazione di bassa pressione che abbraccia una vasta area dell’Europa centro-orientale. L’elemento saliente- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – è la presenza di una massa d’aria meno calda che ha temporaneamente fatto calare le temperature verso valori anche sotto le mede stagionali. Le correnti nord-occidentali che scorrono sull’Italia sono prevalentemente asciutte, quindi foriere di un tempo per lo più soleggiato, ma anche leggermente instabili con possibili episodi temporaleschi, più probabili al Nordest e, specie domani, intorno all’Appennino centro-settentrionale con successivo possibile coinvolgimento del medio adriatico. Nei primi due giorni di settembre l’area depressionaria tenderà a traslare verso est smorzando anche questa locale instabilità; si instaurerà un temporaneo promontorio di alta pressione associato anche ad aria più calda con temperature in rialzo. Venerdì un nuovo impulso instabile potrebbe affacciarsi da ovest.