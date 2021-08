E’ ancora in fase di spegnimento , secondo i vigili del fuoco, il grattacielo di via Antonini a Milano divorato dalle fiamme nel pomeriggio di ieri. I Vigili del fuoco proseguono il lavoro di spegnimento dei focolai: “Mai vista a Milano una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustile”, ha spiegato Giuliano Santagata, comandante dei vigili del fuoco di Milano. Ora toccherà alla magistratura stabilire le cause delle fiamme che sembra siano partite dalla facciata. “Tremende le immagini del palazzo in fiamme a Milano. Nella torre residenziale vivono circa 60 famiglie, i vigili del fuoco sono entrati per sfondare, una dopo l’altra, tutte le porte e accertarsi che le persone fossero uscite”. Così su Facebook il governatore lombardo, Attilio Fontana, commentando l’incendio di Torre dei Moro, in via Antonini, a Milano. Fontana, ha rivolto un ringraziamento a vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine e ad Areu “intervenuti con prontezza e professionalità”.