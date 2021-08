Valtellina, trovato morto il cercatore di funghi disperso da quattro giorni

Il corpo era in fondo a un canalone in Val Cervia. L'uomo, Celso Scarinzi, 80 anni, non era rientrato a casa dopo una giornata in montagna ed erano partite le ricerche.

È stato ritrovato il corpo del cercatore di funghi disperso dal 25 agosto tra Val Madre e Val Cervia, nel territorio di Fusine, in provincia di Sondrio. Si tratta di Celso Scarinzi, 80enne di Fusine, che dopo essere stato recuperato grazie all’ausilio dell’elicottero, è stato portato presso la camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio. Il corpo è stato individuato in fondo a un canalone in Val Cervia grazie ai droni e al lavoro delle squadre del Soccorso Alpino, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Quattro giorni fa era uscito per andare a funghi e aveva detto alla famiglia dove sarebbe andato, valli e sentieri che ben conosceva. Alla sera, visto che non rientrava, è scattato l’allarme ed erano partite le ricerche.