Incendio in via Antonini a Milano, a fuoco il palazzo

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio (domenica 29/08) intorno alle 17.30 in un appartamento di un palazzo al civico 32 di via Giacomo Antonini in zona sud a Milano. Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi . Presenti anche i sanitarie con con sette ambulanze e un’automedica. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito l’incendio che è divampato al 15esimo piano e in un attimo ha “divorato” la facciata del palazzo. Al momento non si sa ci sono persone ferite.