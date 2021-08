Rapina farmacia, arrestato poco dopo (VIDEO)

Ha rapinato una farmacia in zona Niguarda a Milano ma è stato arrestato un quarto d’ora dopo dalla polizia. Gli agenti della Squadra Mobile, pochi minuti dopo la segnalazione della Centrale Operativa, hanno individuato l’uomo, 43 anni, che, nel frattempo, si era disfatto degli abiti e aveva abbandonato la bici a noleggio utilizzata per recarsi presso la farmacia di via Palanzone. Il 43enne, con precedenti di polizia, aveva con sé i 180 euro di provento della rapina ma non l’arma da taglio usata per minacciare la titolare e della quale si era disfatto appena uscito dal negozio. L’uomo aveva ordinato alla farmacista di aprire il cassetto e di stare tranquilla che non le avrebbe fatto nulla. È stato arrestato e portato a San Vittore. Gli investigatori della Squadra Mobile proseguono le indagini per verificare se il 46enne abbia commesso altre rapine nelle settimane precedenti.