È successo nel primo pomeriggio in bassa Valtellina. Recuperato dai soccorritori è stato portato in codice rosso con l'elicottero a Bergamo.

È in condizioni molto gravi un bambino di 12 anni (non 8 come precedentemente scritto nda) che, nel primo pomeriggio di venerdì, si è immerso nel torrente Lesina, tra Andalo e Delebio, in bassa Valtellina. Il piccolo è stato recuperato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio e portato con l’eliambulanza all’ospedale di Bergamo.