Scooter rubati e smontati in un box, un arresto

La Polizia di Statoha arrestato a Segrate (MI) un senegalese di 46 anni per riciclaggio. I poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria, nel corso delle indagini svolte a seguito di denunce sporte dai cittadini che hanno subito il furto del proprio ciclomotore, hanno individuato un box alle porte di Milano quale probabile luogo di stoccaggio di motocicli rubati.

Ieri pomeriggio, i poliziotti, appostatisi nei pressi di via Grandi a Segrate (MI), hanno visto l’uomo arrivare nei pressi del box e lo hanno fermato per un controllo: il 46enne ha fornito subito le proprie generalità e dichiarato che gli otto scooter all’interno del suo box erano provento di furto. Tutti smontati in sei parti imballate e numerate, i motocicli erano stati rubati a Milano negli ultimi 30 giorni. Nella successiva perquisizione domiciliare, la Polizia di Stato ha rinvenuto anche 3 agende con ricevute di versamenti, appunti di motoveicoli con il relativo valore commerciale e, in un borsone, 10 carte di

circolazione di altri 10 scooter rubati a luglio nel capoluogo.

L’ipotesi investigativa degli agenti del Commissariato Monforte Vittoria è che si tratti di imballi preparati per la spedizione via nave in paesi del centro Africa.