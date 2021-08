Lite in condominio, pensionata brucia l’auto alla vicina

Una pensionata ha bruciato l’auto e la finestra della vicina di casa. La donna, 66 anni, è stata arrestata dai carabinieri. E’ successo a Milano, in via Friuli. Durante la notte, utilizzando liquido infiammabile, la 66enne ha appiccato l’incendio della vettura parcheggiata nel cortile. Il fuoco, oltre a distruggere il veicolo, ha provocato l’annerimento della facciata del palazzo e il danneggiamento di altri due mezzi in sosta. Grazie alle immagini della telecamera di sorveglianza i carabinieri hanno individuato l’ autrice. I loro sospetti sono stati confermati dal ritrovamento nel suo box di una tanica di cherosene, “diavolina”, garze e medicinali per curare le ustioni. La 66enne, infatti, ha riportato una bruciatura alla gamba destra nel corso del danneggiamento. La vicina 73enne, il vero obiettivo della ritorsione, è consigliere di condominio e sembra che tra le due la tensione fosse alta da tempo.