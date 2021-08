Silvio Berlusconi da ieri pomeriggio è ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli post Covid. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato dal 6 aprile al 1 maggio e poi era tornato ancora nell’ospedale milanese a metà maggio per ulteriori controlli. Lo staff fa sapere che “il ricovero si è reso necessario per una valutazione clinica approfondita”.