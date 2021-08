Afghanistan, la Comunità Ebraica raccoglie aiuti per i profughi

La Comunità Ebraica di Milano organizza una raccolta di beni come vestiti, prodotti per l’igiene personale e alimenti a lunga conservazione, da donare ai profughi afghani. L’appuntamento per chi vuole contribuire è il 19 settembre dalle 10 alle 18 davanti al memoriale della Shoah di Milano (piazza E. Safra 1). L’iniziativa è organizzata con i City Angels, il Memoriale della Shoah di Milano, il Volontariato Federica Sharon Biazzi altre organizzazioni milanesi ed ebraiche, fra cui i movimenti giovanili Hashomer Hatzair e Benè Akiva. Si raccolgono abbigliamento uomo, donna e bambino, giocattoli, biancheria e prodotti per l’igiene e la cura del corpo; e ancora alimenti a lunga conservazione (cibo in scatola e non deperibile) e bottiglie d’acqua. “Abbiamo scelto la data del 19 settembre, perché è la vigilia di Sukkot, la festa ebraica in cui si vive nelle capanne e in cui i valori dell’accoglienza e delle generosità sono ancora più forti, e con questa iniziativa vogliamo onorare ancora di più questa festa – spiega a Mosaico il presidente della Comunità ebraica Milo Hasbani -. Stiamo ricevendo manifestazioni di interesse di molte realtà milanesi, e diamo il benvenuto a chiunque vorrà partecipare”.