Sala, non mi sono pentito di aver incontrato il rapper Rondo Da Sosa

“Non mi sono pentito. Però Don Burgio mi ha detto che a San Siro c’è un tema legato anche alla mancanza di luoghi di aggregazione, i ragazzi fanno riferimento ai rapper, vuoi parlarci? E io ci ho parlato e lo rifarei”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’iniziativa elettorale in Paolo Sarpi, in merito alle polemiche per aver incontrato a Palazzo Marino il rapper Rondo da Sosa che ha ricevuto un Daspo. “Bisogna cercare di parlare con tutti non mi sono assolutamente pentito. Mi spiace però trovo giusto, perché me l’ha spiegato bene il questore, il Daspo. Poi arrivo adesso da via Cogne, una realtà cosiddetta periferica e siamo sempre lì: o provi, o li ascolti, o cerchi di infilarti nei problemi oppure li guardi da lontano e non è detto che quando ci provi poi hai successo. Quello è stato anche un momento per capire alcune cose di San Siro”, ha aggiunto Sala. (MiaNews)