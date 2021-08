Mantova Live, arrivano i big della musica

Dal 29 agosto la cornice dell’Esedra di Palazzo Te a Mantova torna a essere scenario di grandi eventi.

Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Comune di Mantova e Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, dopo un anno di stop forzato riprendono gli appuntamenti di Mantova Live Estate con alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale e non.

Nove gli eventi in programma. Oltre al concerto del Maestro Paolo Conte, che sarà sul palco dell’Esedra il 29 agosto, e a quello di Francesco De Gregori, fissato per il 3 di settembre, entrambi già previsti nel 2020 e poi obbligatoriamente rinviati a quest’anno, il cartellone presenta nomi come: Antonello Venditti, Massimo Ranieri, Levante, Max Pezzali, Franco126, Manu Chao e Andrea Pucci.

Nonostante le tante incertezze e difficoltà in cui versa il mondo dello spettacolo e dei grandi eventi, la Città di Mantova riconferma anche per l’estate 2021 il suo ruolo centrale come meta di appuntamenti di altissimo valore culturale, restituendo a una location come Palazzo Te il prestigioso compito di ospitare una rassegna di grandissimi artisti che, con la loro produzione, hanno fatto e stanno facendo la storia della musica contemporanea.

Ecco il programma:

29 agosto 2021 PAOLO CONTE, 50 Years Of Azzurro 30 agosto 2021 MAX PEZZALI, MAX 90 LIVE 31 agosto 2021, ANDREA PUCCI, Il Meglio Di 1 settembre 2021 MASSIMO RANIERI, Sogno e Son Desto 2 settembre 2021 ANTONELLO VENDITTI, Unplugged Special 2021 3 settembre 2021 FRANCESCO DE GREGORI, De Gregori & Band Live – The Greatest Hits 4 settembre 2021 FRANCO126, Multisala Premiere 5 settembre 2021 LEVANTE, Dall’Alba al Tramonto Live 6 settembre 2021 MANU CHAO, El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico

Per info su date e biglietti www.mantova-live.it GREEN PASS – SERVIZIO TAMPONI IN LOCO ATTIVO

Dal 6 agosto 2021, come stabilito dal DL approvato il 22 luglio 2021, per accedere a tutti i concerti e gli spettacoli dal vivo in Italia, anche all’aperto, è necessario esibire il Green Pass o certificazione equivalente, che vengono rilasciati a chi ha effettuato: · entrambe le dosi di vaccino (valido 270 giorni). · la prima dose di vaccino (valido da 15 giorni successivi fino alla seconda dose). SONO ESCLUSI: · I ragazzi sotto i 12 anni.

· Le categorie che non possono essere soggette a vaccinazione con certificazione dell’esenzione. Per chi non avesse già la documentazione e necessita di effettuare un tampone per verificare la propria negatività, offriamo l’opportunità di fare un test valido direttamente presso Palazzo Te, a un prezzo calmierato di € 5. I tamponi verranno effettuati dal personale della Croce Verde, in un’area appositamente dedicata. È possibile prenotare il servizio su malticket a questo link https://www.mailticket.it/ evento/30612/palazzo-te- prenotazione-tampone È necessario presentarsi con un documento d’identità valido e già provvisti di titolo d’ingresso (in digitale o cartaceo). INFO POINT E CONTROLLO GREEN PASS Sarà presente un info point per ogni evento per offrire la possibilità di effettuare il controllo preventivo del Green Pass o documentazione equivalente, nelle ore precedenti l’apertura dei cancelli, per velocizzare e rendere più fluido l’ingresso serale. INFO, AGGIORNAMENTI E ORARI · un tampone negativo (valido 48 ore)