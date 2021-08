Disordini davanti a discoteca, Daspo per i rapper Rondo e Baby Gang

I rapper Rondo da Sosa e Baby Gang, insieme ad altre 4 persone, sono stati raggiunti da Daspo per i disordini avvenuti il 12 agosto scorso davanti alla discoteca di Milano “Old Fashion”. I provvedimenti sono stati emessi dal questore di Milano Giuseppe Petronzi nei confronti dei 6 giovani che dopo essere stati respinti all’ingresso del locale avevano prima minacciato gli addetti alla sicurezza, poi avevano avuto uno scontro fisico con alcune persone e infine avevano lanciato sassi contro l’ingresso. I sei sono stati inoltre denunciati per minaccia aggravata, percosse e danneggiamento tentato. Nello specifico, per Rondo da Sosa è stato disposto un Daspo di 2 anni nel Comune di Milano, e per Baby Gang un Daspo della stessa durata per la città metropolitana di Milano. La violazione comporta una sanzione penale che prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8mila a 20mila euro.