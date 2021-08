Travolto da un’auto mentre era in bici, 18enne in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto ieri a Milano in via Paolo D'Ancona. Il ragazzo è stato investito da un taxi.

Un ragazzo di 18 anni è in gravi condizioni dopo essere stato travolto ieri da un’auto mentre era in sella alla sua bici. E’ accaduto a Milano, in largo Paolo d’Ancona, poco prima delle 16. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Policlinico di Milano. Il ragazzo è stato travolto da un taxi a un incrocio con semaforo. Le indagini della Polizia locale dovranno chiarire ora la dinamica dell’incidente. Il tassista si è fermato per prestare soccorso e chiamare il 118.