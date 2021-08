Le notizie che non vorremmo dare mai…

CHARLIE WATTS, il leggendario batterista dei THE ROLLING STONES ci ha lasciato oggi, 24 Agosto 2021. Aveva 80 anni.

A confermare la notizia il suo ufficio stampa personale e poco dopo la band. Charlie aveva lasciato il tour americano di No Filter da qualche settimana e aveva appena subito un’operazione di emergenza al cuore, dopo qualche problema di salute emerso da alcune analisi mediche che sembravano di routine: “Capita anche a me di perdere qualche colpo, ne avrò per un po’ a quanto pare”. Poi l’improvviso peggioramento…

Charlie è morto in ospedale a Londra circondato dalla sua famiglia che ora richiede di rispettare la propria privacy.



Charlie Watts è stato uno dei batteristi più influenti della storia del rock e a detta della famiglia anche un affettuoso marito, padre, nonno e bisnonno.

Dopo 240 milioni di dischi venduti e un successo planetario senza fine dal lontano 1963, il cuore pulsante dei Rolling Stones ha smesso di battere, per sempre…