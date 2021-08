Granelli a Bernardo, la sanificazione sui mezzi pubblici c’è già

“La sanificazione dei mezzi c’è già, con 400 addetti”. L’assessore Marco Granelli risponde al candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo che ha proposto la sanificazione di tutti i mezzi pubblici in vista della ripresa della scuola. “Vedo che Bernardo ci dà utili consigli per garantire la massima sicurezza dei mezzi pubblici alla riapertura dell’anno scolastico il prossimo settembre – replica l’assessore alla mobilità – . Forse Bernardo non sa che a Milano la sanificazione dei mezzi pubblici avviene già, con l’impiego di 400 persone dedicate ad essa: almeno una volta al giorno su tutti i mezzi, in superficie e in metro, e in più una ulteriore sanificazione durante il giorno a tutti i capolinea delle metropolitane e in superficie sulle linee più affollate”. Così l’assessore Granelli in un post su Facebook. “Ricordo inoltre che noi, senza aspettare i consigli di Bernardo, da giugno e luglio 2021 stiamo lavorando per settembre prossimo, e soprattutto insieme a tutti i soggetti coinvolti, anche negli incontri ufficiali con Prefettura”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la frequenza dei mezzi pubblici Granelli ha aggiunto che “ogni giorno abbiamo in strada il massimo dei servizi Atm possibili, con in più anche l’utilizzo dei bus dei privati con 200 bus in linea e 120 per le navette dedicate esclusivamente agli studenti. Noi crediamo che si debba fare il massimo per permettere a tutti di utilizzare in sicurezza il trasporto pubblico di Milano, e soprattutto per fare in modo che tutti i nostri giovani possano frequentare la scuola al 100%, ma non improvvisando al 23 di agosto per i primi di settembre, ma da tempo”.