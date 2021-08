Forte di Bard, ‘Wildlife Photographer of the Year’ fino al 3 ottobre

L’Associazione Forte di Bard comunica che è stata prorogata dal 31 agosto sino al 3 ottobre 2021, l’apertura della 56esima edizione della mostra Wildlife Photographer of the Year, legata al più importante riconoscimento al mondo dedicato alla fotografia naturalistica promosso dal Natural History Museum di Londra. In mostra, nelle sale delle Cantine della fortezza di Bard, in Valle d’Aosta, le cento migliori immagini selezionate tra i 49.000 scatti provenienti da fotografi di tutto il mondo, valutati da una giuria internazionale di stimati esperti e fotografi naturalisti. Le fotografie immortalano natura e animali non solo nella loro bellezza e diversità, ma anche nella loro fragilità e sottolineano l’importanza di difendere e salvaguardare il nostro pianeta.

Informazioni al pubblico

Associazione Forte di Bard

+ 39 0125 833811 |info@fortedibard.it| www.fortedibard.it

Orari

Dal martedì al venerdì 10.00 – 18.00

Sabato e domenica, 10.00-19.00

Lunedì chiuso (fa eccezione il mese di agosto)

Tariffe

Intero 8,00 euro | Ridotto 7,00 euro | Scuole 5,00 euro.

(Foto: Liina Heikkinen, Wildlife Photographer of the Year 2020)