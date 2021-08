Sempre di più per l’ultimo saluto a Gino Strada (VIDEO)

Alle 10 di questa mattina erano già dIverse centinaia le persone in coda per dare l’ultimo saluto a Gino Strada, nella camera ardente allestita a ‘Casa Emergency’, in via Santa Croce, in zona Ticinese. Dopo gli oltre tremila visitatori di ieri, aumenta la manifestazione di affetto affetto stima per il medico e fondatore di Emergency, con il lungo serpentone che si allunga addirittura fino al vicino parco delle Basiliche di piazza Vetra. È la seconda giornata di apertura della camera ardente; rimarrà a disposizione dei visitatori fino alle 22 di oggi e poi dalle 10 alle 14 di domani.

Le dichiarazioni di Rossella Miccio, presidente di Emergency.