Milano, la manager Layla Pavone candidata sindaco del M5S

Dopo una lunga assemblea online, gli attivisti del Movimento Cinquestelle hanno scelto la candidata sindaco per Milano. È Layla Pavone, 58 anni, nata a Milano, laureata in Scienze Politiche, una figlia. È ad di una impresa digitale e consigliere indipendente della Seif, la società editrice de Il Fatto Quotidiano, carica alla quale rinuncerà per la campagna elettorale. Niente convergenza dunque, almeno al primo turno, con Giuseppe Sala e il centrosinistra. Nella coalizione l’ala più ‘riformista’ è apertamente ostile ai Cinquestelle e lo stesso Sala non ha mai fatto mistero di non essere interessato a un’alleanza con il Movimento. Il via libera degli iscritti è arrivato venerdì sera. La candidatura di Layla Pavone potrebbe compromettere il sogno di Sala di una riconferma al primo turno? La domanda è stata fatta ieri a Sala in occasione della sua visita alla camera ardente di Gino Strada ma il sindaco ha tagliato corto rispondendo che è sempre difficile vincere al primo turno.