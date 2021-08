Bernardo, Vigili in ufficio invece che per strada nella Milano d’agosto

“Pensavo fosse uno scherzo: purtroppo no. Proprio quando anziani, donne e ragazzi che sono dovuti rimanere in città ad agosto si sentono più soli e la micro criminalità si fa più aggressiva, l’amministrazione comunale costringe in ufficio o in smart working i vigili di quartiere”. Lo scrive il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, in un post su Facebook. “Io ho un’idea diversa della sicurezza in città – aggiunge – il vigile di quartiere è una figura di fiducia e riferimento per i milanesi e va rafforzata. Inoltre procederò alla rapida assunzione di 600 nuovi agenti di Polizia Locale”.