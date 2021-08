Sala: “Programma entro fine mese”

“Prima di fine mese presenteremo il programma che sarà sia fisico che digitale e quella sarà la base su cui noi chiederemo la riconferma ai milanesi”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala prima di entrare alla camera ardente di Gino Strada. “Da adesso in poi ognuno deve parlare del suo programma. Ci sono nove candidati. E’ chiaro che io mi metterò nella condizione non tanto di rispondere ad ognuno o di giudicare ognuno, ma di portare avanti la mia proposta che a breve sarà trasformata in un programma ufficiale, non solo perché va depositato, ma perché lo stiamo costruendo con le liste”, ha aggiunto Sala. “Immagino che tutti quelli che si candidano lo facciano perché abbiano un’idea diversa di Milano, altrimenti non avrebbe senso e quindi credo che i milanesi debbano ascoltare la mia voce e le altre otto proposte e decidere chi merita di guidare Milano in un periodo che sarà delicato”, ha concluso il sindaco.