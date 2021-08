Incidente sul lavoro, stamani, a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele, nel milanese, presso l’azienda Novelis di via Buozzi. Secondo quanto riferisce il 118, un uomo di 59 anni è precipitato da un’altezza di circa 3 metri e mezzo riportando un trauma cranico e diversi traumi al torace e alla schiena. E’ stato portato all’ospedale di Rozzano in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi