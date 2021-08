Il gruppo composto da famiglie con bambini arriverà nelle prossime ore a Edolo, in Valcamonica

Cento afghani in arrivo da Kabul saranno ospitati a Edolo, in Valcamonica (Bs). Arriveranno nelle prossime ore, dopo essere atterrati a Fiumicino. Lo riportano oggi i giornali locali Brescia Oggi e Giornale di Brescia. Il gruppo composto da famiglie con bambini sarà sistemato presso la base logistica dell’esercito.E’ prevista per loro anche la quarantena anti Covid.