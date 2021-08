Muore investita da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Una ragazza di 28 anni è morta investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. E’ successo martedì sera a Vittuone, nel milanese, lungo la Provinciale 11, la Padana superiore. Stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, la giovane – residente a Vigevano – si trovava sulle strisce quando sarebbe stata centrata dall’auto guidata da un 47enne di Rho. Il conducente si è subito fermato a prestare soccorso alla vittima e ha dato l’allarme. La ragazza, soccorsa dagli operatori del 118, è stata portata all’ospedale San Carlo in condizioni molto gravi Nella notte i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Il conducente dell’auto che l’ha investita sarebbe risultato positivo all’alcol test. Eì stato anche sottoposto agli esami tossicologici, i cui esiti sono attesi nelle prossime ore. Per il momento è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.