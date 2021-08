Fino a venerdì caldo senza eccessi e afa

La massa d’aria meno calda che è affluita sull’Italia ponendo fine alla lunga e intensa ondata di calore anche all’estremo Sud ci garantisce ora un clima caldo estivo su livelli decisamente più sopportabili. Avremo sì dei rialzi nelle temperature in questa ultima parte della settimana, specie nel weekend quando tenderanno a estendersi verso il Mediterraneo centrale l’alta pressione e l’aria calda di matrice africana, ma i valori sopra la norma non raggiungeranno i picchi eccezionali dell’ultimo periodo. Fino a domani – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, qualche episodio di instabilità potrà interessare il settore appenninico per poi estinguersi da sabato. L’inizio della prossima settimana vedrà poi l’indebolimento dell’anticiclone sulle regioni settentrionali, con conseguenti condizioni di instabilità dapprima nel settore alpino in estensione, secondo le attuali proiezioni, tra la fine di martedì e mercoledì anche alla Val Padana e a gran parte del Centro. L’avanzata dei temporali, se confermata, sarebbe accompagnata da un calo termico.