Bernardo: “Una via per Gino Strada, lo merita”

Intitolare una via o una piazza a Gino Strada? “Assolutamente sì. Ho avuto occasione di conoscere Gino Strada in alcune riunioni all’ospedale San Paolo dove ci ha portato tutta quella che è stata la sua esperienza”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo intervenendo questa mattina alla trasmissione Omnibus su La7.

“Perché non intitolare una via a una persona che ha dato tanto alla medicina nel mondo e tanto a persone che sono state oppresse e curate con grande esperienza? Credo che lo meriti, lo si debba fare, lo si debba ricordare”, ha concluso Bernardo.