Vandali al Polo vaccinale di Castiglione delle Stiviere

Vandali in azione, al polo vaccinale di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, dove la notte tra lunedì e martedì sono stati distrutti a martellate i computer, rubati gli hard disk e rovesciati a terra i frigoriferi, che per fortuna non contenevano dosi di vaccino. Si sospetta che il gesto sia da ricondurre alla protesta contro i vaccini. Non sono, però, ancora giunte rivendicazioni. Ad accorgersi del fatto, il personale sanitario e amministrativo al momento dell’apertura del centro: l’attività è stata sospesa a causa dei danni provocati dai vandali. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.