Milano, controlli dei carabinieri al Corvetto

I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito ieri sera un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in genere ed al controllo del rispetto delle normative Covid. In particolare, i Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno effettuato controlli alla circolazione stradale e verifiche all’interno di alcuni esercizi di ristorazione del quartiere Corvetto e Calvairate, con il supporto del personale dell’Arma del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso del servizio sono state identificate 38 persone e controllati 21 veicoli, ispezionati 3 esercizi commerciali tra i quali una macelleria di via Pomposa, segnalata all’ATS per inadeguatezze strutturali, una pizzeria di via Ravenna, di proprietà di un 32enne marocchino, a carico del quale sono state elevate sanzioni amministrative, per un ammontare complessivo di 5.500 euro, oltre alla sospensione dell’attività per 3 giorni, per il mancato rispetto dei protocolli di sicurezza Covid e per gravi carenze igienico sanitarie, ed infine una pizzeria di viale Umbria, di proprietà di un 41enne italiano, a carico del quale sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 32.244 euro, per l’impiego di tre lavoratori in nero, di cui due minorenni, che ne hanno determinato anche la sospensione dell’attività.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale, i militari hanno denunciato a piede libero un 54enne peruviano, poiché sorpreso alla guida del proprio ciclomotore con un tasso alcolemico pari a 1,54 g/l, ossia molto ben al di sopra della soglia consentita. All’uomo sono state anche elevate contravvenzioni al Codice della Strada per la guida senza patente e senza la prevista copertura assicurativa. I controlli dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni.