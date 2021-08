Dal 29 agosto la cornice dell’Esedra di Palazzo Te torna a essere scenario di grandi eventi. Grazie alla collaborazione fra il Comune di Mantova e Shining Production, dopo un anno di stop forzato, riprendono gli appuntamenti con alcuni dei nomi più importanti della musica contemporanea.

MANU CHAO il 6 settembre sarà a Mantova con “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”, il suo nuovo progetto acustico.

Cantastorie cittadino del mondo che ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ispirato milioni di musicisti in tutto il globo, icona culturale celebre per il suo impegno civile e sociale, Manu Chao – sessant’anni compiuti lo scorso 21 giugno – è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale.

Con i Mano Negra prima e da solista poi, nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali, il suo rapporto con l’Italia è da sempre speciale e Manu Chao ha deciso di ritornarci anche negli ultimi due anni.

Accompagnato dal chitarrista argentino Luciano Falico e dal percussionista uruguaiano Mauro Mancebo, Manu Chao annuncia nuovi concerti speciali – prodotti da VignaPR e AND Production – del suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”, fra questi anche l’appuntamento mantovano del 6 settembre: data a cura di Shining Production e Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo.

INFO:

Biglietti disponibili su Ticketone a partire dal 18 agosto alle ore 16.

Prezzo: € 25 + dp