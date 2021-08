Fine del grande caldo da Nord a Sud

L'anticiclone africano si indebolisce e lascia spazio ad aria più fresca. Nel fine settimana temperature in risalita ma senza raggiungere i livelli dei giorni scorsi.

L’anticiclone africano si è indebolito sul Mediterraneo centrale e una massa d’aria un po’ meno calda, convogliata dai venti di maestrale, sta ponendo fine all’ondata di calore anche sulla Sicilia e sull’estremo Sud della penisola. Queste correnti tuttavia risultano poco umide e solo localmente l’instabilità atmosferica potrà dare origine a dei rovesci in grado di alleviare la siccità che affligge molte delle nostre regioni centro meridionali. Nella seconda parte della settimana – affermano i meteorologi di IconaMeteo.it -, in base ai dati più aggiornati a nostra disposizione, non assisteremo al transito di altre perturbazioni, mentre le temperature, particolarmente nel weekend, tenderanno a salire riportandosi di nuovo di qualche grado al di sopra della norma.