Ferita con una coltellata alla gola dal compagno

Una donna è stata ferita alla gola da una coltellata sferrata dal compagno e socio in affari. È successo ieri pomeriggio in un locale di Gardone Riviera in provincia di Brescia. La donna, di origine russe, contitolare di un negozio di pelletteria, è stata soccorsa e ricoverata in ospedale.L’aggressore, 50 anni, è stato fermato dai carabinieri. L’uomo ha accoltellato la donna al culmune di una lite, forse usando un paio di forbici, all’interno del negozio. E’ stata lei stessa a chiedere aiuto uscendo in stada sanguinante. Subito soccorsa, è stata portata con l’elicottero del 118 alla Poliambulanza di Brescia. E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il compagno è stato arrestato.