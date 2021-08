Maltempo, esonda il fiume Oglio nel bresciano

Violenti temporali ieri pomeriggio in diverse zone della Lombardia. Nel bresciano è esondato il fiume Oglio, in Valcamonica, tra Edolo e Monno. I detriti hanno invaso la Statale 42 che è stata chiusa al traffico per un tratto di 5 chilometri. Le squadre dell’ Anas si sono messe subito al lavoro per la pulizia della carreggiata e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Martedì mattina la strada è stata riaperta. Anche il lago di Iseo è parzialmente esondato