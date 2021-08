Guardia di Finanza, 3 lavoratori in nero in un agriturismo

Intervento delle Fiamme Gialle nel giorno di Ferragosto in un agriturismo sul lago di Como

Nel corso di un controllo, nella giornata di ferragosto, i Finanzieri della Compagnia di Menaggio e i Funzionari dell’Ispettorato Territoriale del

Lavoro di Como-Lecco hanno scoperto, presso un agriturismo dell’Alto Lago, tra i 9 lavoratori, 3 dipendenti in “nero”, due dei quali, a seguito dei conseguenti accertamenti, risultati percettori dell’indennità di disoccupazione. E’ stata quindi disposta, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nei confronti dell’esercente, anche la sospensione dell’attività, in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 20% della totalità dei lavoratori impiegati.