Incendio in un condominio, si sospetta il dolo

Incendio in un condominio a Ponte Lambro, in via Rilke a Milano. E’ successo ieri pomeriggio. Oltre trenta le persone coinvolte, tra cui alcuni bambini che hanno rischiato di restare intrappolati. Il pronto intervento dei vigili del fuocoha riportato sotto controllo la situazione. Sul posto 10 ambulanze e altri quattro mezzi del 118. Cinque personesono state portate in pronto soccorso in codice giallo, anche se nessuna particolarmente grave. Il rogo è scoppiato in un condominio di edilizia popolare, gestito da Mm. Si sospetta il dolo. Sono in corso accertamenti su un uomo che è stato trovato con le mani ustionate nei pressi del palazzo. L’uomo ha raccontato che si trovava sul posto per cercare di dare una mano. Nei suoi confronti non sono presi provvedimenti.

*articolo aggiornato