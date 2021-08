Maxi incendio alla periferia di Milano; in fiamme capannone di rifiuti

Sul posto sette squadre dei Vigili del Fuoco. Il rogo in via Airaghi, periferia Ovest della città. Non è la prima volta che nella zona vengono dati alle fiamme depositi di scarti di lavorazione.

Maxi incendio alla periferia Ovest di Milano, dove intorno alle 13 è andato in fiamme un capannone abbandonato pieno di rifiuti. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco, intervenuti in via Airaghi con 7 squadre. Non è la prima volta che devono spegnere un incendio nella zona, dove sono presenti diversi capannoni abbandonati usati per lo stoccaggio di materiali vari. Sul posto anche l’Arpa per controllare la tossicità del fumo, visibile anche a molta distanza. Molte le chiamate di cittadini preoccupati.