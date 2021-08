DOVE IL MONDO FINISCE (Alpine Studio Editore) è il libro di Lorenzo Franchini, appassionato di bicicletta, che racconta la traversata in bici da nord a sud dell’Argentina, da Buenos Aires attraverso la Pampa e la Patagonia fino all’estremo sud della Tierra del Fuego, viaggiando lungo la Ruta 40, in compagnia di altri amici. “La nostra idea? Raggiungere un luogo iconico quale la ‘Fin del Mundo’ – racconta l’autore – . La particolarità del viaggio? Averlo compiuto in sella alle nostre Vespa. Viaggio che si rivelerà generoso di colpi di scena ed imprevisti – anche drammatici – assumendo i toni della grande avventura ben oltre ogni nostra aspettativa”.

