Un centinaio di veicoli controllati, 20 sanzioni amministrative emesse per violazione del codice della strada, 8 ritiri di patente per guida in stato di ebbrezza e una denuncia per ricettazione. Sono i numeri del pattugliamento della scorsa notte della Polizia Locale, che ha operato con una decina di agenti dalle 20.30 alle 4 di questa mattina nelle aree notturne più frequentate del centro, in particolare nei pressi di piazza 25 aprile.