Incidente mortale sul lavoro nel comasco. E’ successo stamattina a Domaso. La vittima è un uomo di 70 anni rimasto folgorato mentre stava lavorando in una vigna con un generatore. Un altro uomo di 29 anni che si è rimasto folgorato in modo meno grave e portato in ospedale a Gravedona. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.