Vigili del fuoco al lavoro per 3 ore a Zelo Buon Persico. Si sospetta il dolo

Incendio a un ripetitore di telefonia mobile Tim a Zelo Buon Persico (Lodi). I vigili del fuoco hanno lavorato dalle 5 alle 8 di stamattina per spegnere le fiamme. Sul posto anche tecnici per riparare quanto andato a fuoco mentre i vigili e i Carabinieri stanno cercando di capire se si tratti di incendio doloso. Recentemente, infatti, in una zona vicina del Cremasco, sono stati dati alle fiamme diversi ripetitori